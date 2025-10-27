به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون خدمات شهری شهرداری مهاباد در جلسه ساماندهی و کنترل این سگ‌ها گفت: با هدف ساماندهی سگ‌های بلاصاحب و کنترل آنها در سطح شهر و جلوگیری از مزاحمت آنها برای شهروندان تصمیماتی اتخاذ شد.

حسن گیته افزود: در مجموعه خدمات شهری شهرداری مهاباد بر اساس آخرین مصوبات کارگروه کنترل سگ‌های بلا صاحب دو گروه از همکاران خدمات شهری به صورت شبانه روزی در راستای جمع آوری سگ‌های بلاصاحب در سطح شهر فعالیت دارند.

گیته تصریح کرد: مشکلاتی که در راستای جمع آوری سگ‌ها مطرح است، یکی مقاومت تعدادی از شهروندان درهنگام جمع آوری و دوم بحث تغذیه رسانی شهروندان در حاشیه سد به این سگ‌های بلاصاحب است.

در این جلسه همکاران انتظامی و ادارات ذیربط قول مساعد دادند که افرادی که هنگام جمع آوری سگ‌ها با مآموران شهرداری مقابله کنند با آنان برخورد می‌شود.