به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه از موافقت هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراها با «انحلال شورای شهر کرمانشاه» به پیشنهاد هیئت حل اختلاف استان خبر داد.

سعید سلیم ساسانی روز دوشنبه افزود: هيئت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات از شوراها در جلسه امروز دوشنبه برای دومین بار موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به پیشنهاد هیئت اختلاف این استان را بررسی کرد.

وی افزود: با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه نخست، بررسی های صورت گرفته و تحقیق میدانی تیم کارشناسی، هيئت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قریب به اتفاق آرا، به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای موافق داد.

به گفته سلیم ساسانی، این رای پس از ابلاغ قطعی است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، دلیل این تصمیم را قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه و معطل ماندن امور شهر و شهروندان عنوان کرد.