پخش زنده
امروز: -
همه تاکسیها و وانتبارها بدون توجه به سال تولید و بخشی از خودروهای شخصی بهصورت رایگان دوگانهسوز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمدحسین باقری، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی، اعلام کرد: همکاران شرکت در ۳۷ منطقه کشور، آمادگیها و پیشبینیهای لازم را انجام دادهاند تا تأمین سوخت و انرژی در فصل زمستان در تمامی بخشها بدون مشکل انجام شود.
به گزارش صدا و سیما مرکز اراک؛ مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی گفت: برنامههای مربوط به سوخت نیروگاهی نیز تکمیل شده و هیچگونه نگرانی از بابت تأمین آن در فصل زمستان وجود ندارد. همچنین استان مرکزی آمادگی کامل برای تأمین سوخت مورد نیاز را دارد.
باقری با اشاره به مصوبه دولت گفت: بر اساس این مصوبه، شرکت پخش فرآوردههای نفتی وظیفه دارد تبدیل خودروها به سیستم دوگانهسوز را انجام دهد. تمام تاکسیها و وانتبارها، بدون توجه به سال تولید، قابلیت تبدیل به دوگانهسوز را دارند و این طرح برای آنها بهصورت رایگان اجرا خواهد شد.
وی افزود: در راستای حمایت از سوخت پاک CNG و کمک به حفظ محیطزیست، بر اساس مصوبات اخیر دولت و شرکت پخش فرآوردههای نفتی، خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۷ به بالا نیز قابلیت تبدیل به دوگانهسوز شدن را دارند. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه GCR.niopdc.ir ثبتنام کرده و نزدیکترین کارگاه تبدیل به محل زندگی یا کار خود را انتخاب کنند تا مراحل بعدی انجام شود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان مرکزی گفت: تمامی هزینههای تبدیل توسط شرکت پخش به کارگاههای مربوطه پرداخت میشود و مالکان خودرو هیچ پرداختی نخواهند داشت؛ فقط در صورت نیاز به تعمیرات یا تغییرات جزئی، ممکن است هزینههای بسیار ناچیزی از سوی مالکان پرداخت شود.