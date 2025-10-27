\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0631\u0627\u062a\u06cc\u0631\u0648\u06a9\u0645\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u067e\u0627\u0631\u0627\u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5\u060c \u0634\u0634\u0645 \u062a\u0627 \u0634\u0627\u0646\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u06cc\u0634 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0646\u06cc\u06a9\u0627 \u0645\u0644\u06a9 \u067e\u0648\u0631 (\u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646) \u0648 \u06cc\u0633\u0646\u0627 \u0645\u0635\u0628\u0627\u062d (\u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc) \u0645\u0644\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0645\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u06a9\u0627\u062f\u0631 \u0641\u0646\u06cc:\n\u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc: \u0632\u0647\u0631\u0627 \u0646\u0639\u0645\u062a\u06cc\n\u0645\u0631\u0628\u06cc: \u0645\u062d\u0645\u062f\u0635\u0627\u0644\u062d \u067e\u0627\u0644\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\n\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0645\u062f\u0639\u0648: \u0632\u06cc\u0646\u0628 \u0639\u0644\u06cc\u0632\u0627\u062f\u0647