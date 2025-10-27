به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عضو هیئت رئیسه خانه ریاضیات یزد با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۱۲ هزار نفر دانش آموز پسر و دختر حضور داشتند، گفت: این مسابقات در گروه‌های سه نفره پایه‌های چهارم تا یازدهم برگزار شد و طی مراسمی از برگزیدگان قدردانی به عمل آمد.

احراری افزود: مسابقات در بخش‌های تیمی ریاضی، تیمی کتابخوانی ریاضی و مسابقه تورنمنت شهر‌ها در مراحل مدرسه‌ای، استانی و کشوری برگزار شد.

وی تصریح کرد: تعداد دانش آموزانی که به مرحله کشوری راه یافتند حدود سه هزار نفر بودند. تعداد ۳۰ تیم مدال طلا، ۴۲ تیم مدال نقره و ۳۲ تیم مدال برنز را در بخش تیمی کسب کردند.

عضو هیئت رئیسه خانه ریاضیات یزد ادامه داد: یزد یکی از استان‌های سرآمد در حوزه ریاضی است و همواره در مسابقات ریاضی رتبه‌های برتر کشوری را از آن خود کرده‌اند.