پنجمین دوره مسابقات تیمی ریاضی با معرفی نفرات برتر در یزد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عضو هیئت رئیسه خانه ریاضیات یزد با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۱۲ هزار نفر دانش آموز پسر و دختر حضور داشتند، گفت: این مسابقات در گروههای سه نفره پایههای چهارم تا یازدهم برگزار شد و طی مراسمی از برگزیدگان قدردانی به عمل آمد.
احراری افزود: مسابقات در بخشهای تیمی ریاضی، تیمی کتابخوانی ریاضی و مسابقه تورنمنت شهرها در مراحل مدرسهای، استانی و کشوری برگزار شد.
وی تصریح کرد: تعداد دانش آموزانی که به مرحله کشوری راه یافتند حدود سه هزار نفر بودند. تعداد ۳۰ تیم مدال طلا، ۴۲ تیم مدال نقره و ۳۲ تیم مدال برنز را در بخش تیمی کسب کردند.
عضو هیئت رئیسه خانه ریاضیات یزد ادامه داد: یزد یکی از استانهای سرآمد در حوزه ریاضی است و همواره در مسابقات ریاضی رتبههای برتر کشوری را از آن خود کردهاند.