سرپرست اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان اردل، گفت: برای افزایش آمادگی در فصل سرما و تسهیل عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی، هزار و ۲۰۰ تن شن و نمک در انبار‌های راهداری شهرستان اردل ذخیره شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد عالی‌پور، از آماده‌سازی و دپوی هزار و ۲۰۰تن شن و نمک برای اجرای طرح راهداری زمستانه خبر داد.

وی گفت: برای تأمین مصالح مورد نیاز برای برف‌روبی و یخ‌زدایی محور‌های مواصلاتی شهرستان، مقادیر لازم از شن و نمک تهیه و در انبار‌های ذخیره این اداره ذخیره شده است تا در زمان بارش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

عالی‌پور افزود: با توجه به موقعیت کوهستانی و برف‌گیر شهرستان اردل، ذخیره‌سازی به‌موقع شن و نمک نقش مهمی در تسریع عملیات برف‌روبی، جلوگیری از لغزندگی جاده‌ها و افزایش ایمنی تردد رانندگان دارد.