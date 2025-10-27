پخش زنده
سرپرست اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان اردل، گفت: برای افزایش آمادگی در فصل سرما و تسهیل عملیات برفروبی و یخزدایی، هزار و ۲۰۰ تن شن و نمک در انبارهای راهداری شهرستان اردل ذخیره شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، احمد عالیپور، از آمادهسازی و دپوی هزار و ۲۰۰تن شن و نمک برای اجرای طرح راهداری زمستانه خبر داد.
وی گفت: برای تأمین مصالح مورد نیاز برای برفروبی و یخزدایی محورهای مواصلاتی شهرستان، مقادیر لازم از شن و نمک تهیه و در انبارهای ذخیره این اداره ذخیره شده است تا در زمان بارشها مورد استفاده قرار گیرد.
عالیپور افزود: با توجه به موقعیت کوهستانی و برفگیر شهرستان اردل، ذخیرهسازی بهموقع شن و نمک نقش مهمی در تسریع عملیات برفروبی، جلوگیری از لغزندگی جادهها و افزایش ایمنی تردد رانندگان دارد.