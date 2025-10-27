پرستاران استان زنجان با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی و حساسیت شغلشان، به دلیل پرداخت نامنظم حقوق و کمبود منابع، با فشار و خستگی شدید روبه‌رو هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری زنجان در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه اشراق به مناسبت روز پرستار گفت: هم‌اکنون سه هزار نیروی شاغل گروه‌های پرستاری در بیمارستان‌ها و مراکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان با وجود مشکلات و کمبود منابع، با انگیزه و تلاش مضاعف در خدمت رسانی به بیماران فعالیت می‌کنند.

وی افزود: این شاغلین در رشته‌های پرستاری، فوریت‌های پزشکی، بهیار، اتاق عمل و هوشبری در بیمارستان‌های تحت پوشش علوم پزشکی زنجان خدمت می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری زنجان گفت : ۷۵ درصد شاغلین گروه پرستاری بیمارستانی را بانوان تشکیل می‌دهند که با توجه به فعالیت‌های منزل، توان مضاعف برای خدمت رسانی دارند و فشارکاری بیشتری بر آنان تحمیل می‌شود.

اسکندری با اشاره به کمبود ۱۵۰ نفر نیروی پرستاری در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: با وجود مشکلات و سختی‌های شغلی، گروه پرستاری به خدمت رسانی ادامه می‌دهد و مهم‌ترین مشکل آنان معوقات و پرداخت‌های نامنظم است.

وی ادامه داد: تلاش دانشگاه بر این بوده که حداقل یک پرداختی در هر ماه داشته باشد، اما ضروری است معوقات یک سال گذشته کارانه و پول لباس چهار سال گذشته پرستاران با تامین منابع کافی در اسرع وقت پرداخت شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان یادآور شد: سختی و مشکلات شغلی موجب می‌شود سالانه به طور میانگین پنج نفر از پرستاران استان برای یافتن شرایط بهتر مهاجرت کنند یا کار پرستاری خود را ترک کرده و به مشاغل آزاد روی بیاورند، که اغلب این افراد را آقایان تشکیل می‌دهند.

با وجود این چالش‌ها، پرستاران زنجانی همچنان با تعهد و عشق به حرفه خود، خدمت رسانی به بیماران را اولویت اصلی قرار داده‌اند و نقش کلیدی آنان در ارتقای کیفیت خدمات درمانی استان برجسته است.