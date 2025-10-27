کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ راهیابی بابالو به دیدار رده بندی
رقابتهای شانس مجدد ۴ وزن پایانی رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - صربستان، امشب برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارند مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازندهها رفت. وی در این گروه مقابل موسی آرسونکایف از مجارستان با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد و به دیدار رده بندی راه یافت. بابالو در این دیدار به مصاف رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان میرود.
مسابقات رده بندی این وزن ساعاتی دیگر برگزار میشود.