به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: در پایان این مسابقات که در شهرستان سنندج و با حضور قاریان منتخب از سراسر کشور برگزار شد، خانم‌ها نزیهه جنامی رتبه اول قرائت تحقیق، زینب خزعلی، رتبه پنجم قرائیت تحقیق، رقیه خزعلی، رتبه اول حفظ ۲۰ جز، عذرا صبری نژاد رتبه چهارم ترتیل و عفت ابول زاده، رتبه اول دعا خوانی را کسب کردند.

جلیل صرخه افزود: همچنین در آقای رحیم شریفی رتبه چهارم ترتیل چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان را کسب کرد.

وی ادامه داد: در این مسابقات قرآنی از استان خوزستان ۱۲ قاری برادر و خواهر شرکت کرده بودند.