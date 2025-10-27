سه شنبه ۶ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۴۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۵، ۵۱، ۶۰ و ۷۱ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

چهارشنبه ۷ آبان:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴:۴۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۴۸، ۵۵، ۶۵ و ۸۰ کیلوگرم

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

در وزن ۴۵ کیلوگرم که ۱۰ نماینده حضور دارند، پارسا طهماسبی در مبارزه نخست به مصاف ریکو فروساوا از ژاپن می‌ود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با یونگ کیانگ هویانگ از چین کشتی می‌گیرد.

در ۴۸ کیلوگرم که ۱۲ نماینده حضور دارند، سینا بوستانی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان ماسامونه یوشیمادو از ژاپن و سابوئلو از فیلیپین می‌رود.

در وزن ۵۱ کیلوگرم که ۱۳ کشتی گیر حضور دارند، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مبارزه میان نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان و سعود مصلح از بحرین رو‌به‌رو می‌شود.

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، یاسین زارع زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف اصیل الموتوا از بحرین می‌رود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۸ نفر حضور دارند، سید طا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با عبداله قحطان از بحرین مصاف می‌دهد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۵ نفر حضور دارند، مرتضی حاج ملامحمدی در دور اول با کارلوس کالاون از فیلیپین کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد به مصاف یاخیبک گانی اف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۵ نفر حضور دارند، امیرمحمد زرین کام در دور نخست با آنجلو سالود از فیلیپین کشتی می‌گیرد و در صورت غلبه بر این کشتی گیر، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان و کاپیل داهیا از هند می‌رود.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، محمدپارسا کرمی در دور اول با انجین زنگ از چین کشتی می‌گیرد و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف سورابه یاداو از هند می‌رود.