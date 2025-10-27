به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ منصور شجاع گفت: در این دوره آموزشی ابتدا کارشناسان دامپزشکی به اهمیت بیماری تب برفکی پرداختند و سپس علائم این بیماری، تنوع عامل بیماری، راه‌های انتقال، کنترل بیماری و خسارات اقتصادی این بیماری را ارائه دادند.

وی با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری تب برفکی گفت: عامل بیماری تب برفکی به عنوان یکی از عوامل ویروسی مهم واگیر در بین جمعیت جانوران اهلی و وحشی سبب بروز صدمات اقتصادی جبران‌ناپذیری می‌شود.

وی افزود: این ویروس از طریق تماس مستقیم دام سالم با دام آلوده یا مبتلا به بیماری و همچنین از طریق آبشخور و آخور آلودۀ مشترک، و حتی وسایل و تجهیزات و خودرو‌ها قابل انتشار است.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان لنگرود، با بیان اینکه مایه کوبی در دام‌های حساس علیه این بیماری سبب افزایش سطح ایمنی دام‌ها می‌شود گفت: مایه کوبی به همراه رعایت اصول بهداشتی - قرنطینه‌ای سبب پیشگیری از این بیماری مهلک دام هاست.