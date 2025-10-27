پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی به زودی سند جامع پدافند غیرعامل این استان تهیه و تدوین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طاهر براتچیان، اظهار کرد: از ششم تا ۱۱ آبان ماه هفته پدافند غیرعامل نامگذاری شده و تلاش خواهیم کرد در این هفته مردم را بیشتر با موضوعات و مفاهیم پدافند غیرعامل آشنا کنیم.
وی افزود: این مجموعه در کشورهای مختلف با اصطلاحات و عناوین متعدد شناخته شده است، در کشور ما نیز به معنای دفاع غیرنظامی است، اما برخیها با شنیدن پدافند غیرعامل به یاد مواضع نظامی میافتند در حالی که در این حوزه دفاع غیرنظامی و استمرار خدماترسانی دولت برای مردم در حوادث مختلف مد نظر است.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل تصریح کرد: در قالب پدافند غیرعامل باید آمادگی اقشار مختلف مردم در به حداقل رساندن حوادث و سوانح غیرطبیعی و یا انسانساز را که گاه از سوی دشمنان ایجاد میشود، فراهم کرده و به آرامش محیط ناامن کمک شود.
براتچیان گفت: در این عرصه نگرش درست همراه با سیاستگذاری و برنامهریزیها باید به نحوی باشد تا بهترین خدماترسانی به مردم انجام شده و شرایط بهتری برای دفع تهدیدها و توطئههای دشمنان فراهم شود.
وی بیان کرد: در این هفته قرار است تمامی دستگاهها بر حسب مأموریت خود تهدیدها و نارساییهای حوزه خود را شناسایی کرده و با احصای آنها به تدوین سند جامع پدافند غیرعامل استان کمک کنند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل اضافه کرد: راهکارهای درست باید به تدوین این برنامه در مقابله با شرایط اضطراری ارائه دهیم و در این حوزه اطلاعات بهروزرسانی شده و برنامهریزیها با یک هدفگذاری صحیح تهیه و تدارک دیده شود.
براتچیان بیان کرد: تمامی دستگاهها مکلف هستند در کنار کمک به تدوین این سند با بهروزرسانی اطلاعات نسبت به برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی نیز اقدام کرده که دانشگاه محقق اردبیلی و علوم پزشکی نیز در برگزاری همایش پدافند غیرعامل پیشقدم شدند.
وی افزود: مانورها و رزمایشهای متعددی نیز با محوریت سایبری، پدافند زیستی و الکترونیکی طراحی شده که در هفته پدافند غیرعامل در نقاط مختلف استان اردبیل اجرایی و عملیاتی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، طرح جامع پدافند غیرعامل با مشارکت و همکاری دستگاههای مرتبط در استان اردبیل تدوین میشود تا در راستای نهادینه کردن اصول پدافند غیرعامل و انجام اقدامات عملی و موثر در زمان وقوع حوادث بکار گرفته شود.
اجرای این طرح موجب شناسایی نقاط ضعف و قوت در بحث پدافند غیرعامل در حوزههای مختلف تامین انرژی، ارائه خدمات شهری مناسب به مردم در زمان وقوع حوادث، اصلاح نقاط آسیبپذیر و نیز افرایش تابآوری و پایداری استان در برابر تهدیدات و بحرانهای احتمالی خواهد شد.