مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری یزد: برنامههای هفته پدافند غیرعامل امسال با شعار «تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خاکباز با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: هشتم آبان ماه سالروز رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تشکیل پدافند غیرعامل کشور بوده که این روز به نام روز پدافند غیرعامل در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.
وی افزود: هفته پدافند غیرعامل امسال با شعار «تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» بر آموزشهای همگانی، ارتقای آگاهی عمومی و آمادگی زیرساختها در برابر تهدیدهای نوین تمرکز دارد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری ادامه داد: پدافند غیرعامل فقط مجموعهای از اقدامات فنی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و هوشمندانه و بدون سلاح برای محافظت از جان مردم و استمرار خدمات حیاتی و تقویت سرمایه اجتماعی است.
وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای صنعتی و معدنی، وجود زیرساختهای مهم و حساس، بافت تاریخی ارزشمند و ظرفیتهای اجتماعی ویژه در استان، ارتقای تاب آوری در استان یزد یک ضرورت ملی محسوب میشود.
خاکباز تصریح کرد: برنامههای هفته پدافند غیرعامل در یزد با محوریت آموزش عمومی، فرهنگ سازی و سنجش آمادگی دستگاهها طراحی شده است.
وی خاطرنشان ساخت: نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در روز چهارشنبه در همه مدارس استان، رزمایشهای تخصصی در بخشهای مختلف زیرساختی از جمله آب، برق، انرژی، شبکه و امدادی و همچنین رزمایش مقابله با تهدیدهای شیمیایی در صنایع پرخطر استان که برای اولین بار برگزار میشود از برنامههای این هفته به شمار میآید.