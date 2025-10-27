پخش زنده
مستند «دینداری» به کارگردانی شهاب اسفندیاری، در دانشگاه باقرالعلوم قم اکران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در حاشیه اکران مستند «دینداری» ، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما با اشاره به چالشبرانگیز بودن موضوع دینداری در جهان معاصر گفت: این موضوع به جایی رسید که باور غلط افول دینداری شکل گرفت. این مساله و پیمایشهای دینداری در غرب نیز مطرح است و لذا موضوع افول دینداری میتواند بسیار تأثیرگذار در عرصههای مختلف باشد.
وی افزود: تولید این مستند اواخر سال ۱۴۰۱ کلید خورد و فرآیند تولید آن سه سال به طول انجامید.
پس از اکران این مستند، حاضران در جلسه پرسشها و دیدگاههای خود را مطرح کردند.