مستند «دین‌داری» به کارگردانی شهاب اسفندیاری، در دانشگاه باقرالعلوم قم اکران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در حاشیه اکران مستند «دین‌داری» ، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما با اشاره به چالش‌برانگیز بودن موضوع دین‌داری در جهان معاصر گفت: این موضوع به جایی رسید که باور غلط افول دینداری شکل گرفت. این مساله و پیمایش‌های دینداری در غرب نیز مطرح است و لذا موضوع افول دینداری می‌تواند بسیار تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف باشد.

وی افزود: تولید این مستند اواخر سال ۱۴۰۱ کلید خورد و فرآیند تولید آن سه سال به طول انجامید.

پس از اکران این مستند، حاضران در جلسه پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در این مجموعه مستند نشان داده شده بر خلاف القاء برخی روشنفکران، انقلاب اسلامی نه تنها موجب افول دین داری در بین مردم نشده بلکه موجب رشد آن نیز شده است.