به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، یکی از شهروندان ساکن خیابان سعدی قزوین از اختلال چندماهه در سیستم نوبت‌دهی اینترنتی درمانگاه پاکروان خبر داده است.

او می‌گوید: «بیش از سه هفته است برای گرفتن نوبت پزشک به مرکز مراجعه می‌کنم اما سامانه اینترنتی قطع است و باید از ساعت پنج صبح برای نوبت حضوری مراجعه کنم. بعضی از مراجعان ساعت‌ها منتظر می‌مانند تا بتوانند نوبت پزشک بگیرند.»

به‌رغم اینکه این درمانگاه از امکانات مناسبی برخوردار است، شهروندان انتظار دارند با رفع اختلال سامانه، خدمات به‌صورت عادلانه‌ و بدون ازدحام ارائه شود.

گلایه از عملکرد برخی مهدکودک‌ها

شهروند دیگری نیز از نحوه مدیریت و میزان شهریه مهدکودک‌های خصوصی و عمومی در سطح شهر گلایه کرده و بیان کرده است: «بسیاری از مهدها هزینه‌های بالا دریافت می‌کنند اما خدمات آموزشی و رفاهی مناسبی ارائه نمی‌دهند.»

عباسی رئیس اداره تعلیم و تربیت آموزش و پرورش در توضیح نظارت بر مهدکودک‌ها گفت: «تمام مهدهای کودک موظف‌اند تنها پس از دریافت ابلاغیه شهریه از آموزش‌وپرورش فعالیت کنند. این ابلاغیه به‌منزله مجوز رسمی است و میزان شهریه برای هر گروه سنی بر اساس سامانه محاسبه و صادر می‌شود. شهریه مصوب باید در معرض دید اولیا نصب گردد.»

وی همچنین افزود: «در صورت هرگونه تخلف یا دریافت شهریه غیرمجاز، والدین می‌توانند شکایت خود را از طریق شماره ۳۳۵۱۷۸ دفتر اداره تعلیم و تربیت کودک منعکس کنند یا به‌صورت حضوری مراجعه نمایند.»

رها شدن نخاله‌های ساختمانی در خیابان تهران قدیم

در بخش دیگری از پیام‌های مردمی، یکی از ساکنان محله امامزاده علی، خیابان تهران قدیم، از انباشت نخاله‌های ساختمانی در مقابل منزل خود ابراز نارضایتی کرده است.

او گفت: «بیش از شش ماه است نخاله‌های مربوط به احداث یک ساختمان جدید در خیابان رها شده و فقط یک‌بار شهرداری اخطار داده است. هنوز اقدامی برای جمع‌آوری انجام نشده.»

شهرداری قزوین موظف است در راستای حفظ نظافت شهری نسبت به جمع‌آوری نخاله‌های رهاشده اقدام نماید تا چهره محله‌ها از آلودگی‌های بصری پاک شود.