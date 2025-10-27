\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u061b \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u06af\u0630\u0634\u062a \u06f3\u06f5 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc\u060c \u0647\u0646\u0648\u0631 \u0628\u0644\u0627\u062a\u06a9\u0644\u06cc\u0641\u0646\u062f.\u00a0\n\n\n\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u06af\u06cc\u0644\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0628\u0627\u0637 \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u062e\u0628\u0631 \u06f2\u06f0 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627\u06cc\u062f \u06a9\u062f \u0645\u0631\u0628\u0648\u0637 \u0628\u0647 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0634\u0648\u062f \u0648 \u062a\u0627 \u0622\u0646 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062c\u0648\u0627\u0631 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\u00a0