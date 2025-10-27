به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات شنا سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه در فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت برگزار شد و پارسا شهشهانی تنها نماینده ایران در این ماده با زمان ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه به عنوان پنجم رسید.

شناگران چین تایپه، چین، قزاقستان و چین در جایگاه اول تا چهارم قرار گرفتند.

این شناگر صبح امروز با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه به عنوان نفر دوم به فینال راه یافته بود. ۲۸ شناگر در این ماده رقابت کردند.

تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.