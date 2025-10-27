پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزاری مسابقات سراسری قرآن در استان کردستان را فرصتی برای نمایش انسجام ملی و دینی در پرتو قرآن کریم عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عباس صالحی امروز در نخستین برنامه سفر خود به سنندج در دیدار با نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: در شرایط کنونی، کشور به وحدت مضاعف نیاز دارد و انسجام اجتماعی در این بازه زمانی موجب دلسردی و دوری دشمنان خواهد شد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن در آن ایام به امید واهی به دنبال تفرقه در مناطق مختلف کشور بود، اما ناکام ماند لذا ادامه این مسیر و وحدت ملت موجب حفظ فضای همدلی میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به فضای مطلوب و پرشور برگزاری مسابقات قرآن در سنندج که با استقبال خوبی همراه شده گریزی زد و گفت: امید است این مسابقات منشا خیر و برکات در پرتو دین باشد.
وی ادامه داد: امسال هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت (ص) است و این فرصت ویژه و همچنین مسابقات قرآنی فضای معنوی را برای کردستان فراهم کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: کردستان از جهتهای مختلف فرصتهای فراوانی داشته و هماهنگیهایی که در استان وجود دارد به کمک میآید تا برای هم افزایی و هماهنگی برنامهریزی شود.
به گفته وی تصویری که دشمن میخواهد از ایران عرضه کند تصویری به هم ریخته است و این برنامهها موجب میشود تصویرهای نادرست برداشته شود.