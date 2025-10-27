پخش زنده
موافقتنامه همکاری پایتختهای بریکس با عنوان «پیمان جنبش همبستگی و همگرایی بریکس» در مسکو به امضا مدیران ارشد و نمایندگان پارلمانها و مجالس شهری کشورهای عضو گروه بریکس رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، این موافقتنامه در دومای مسکو و با حضور شهرداران و روسای شوراهای شهر، مقامات پارلمانی و نمایندگان ارشد کشورهای عضو بریکس، از جمله جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس شهرداران بریکس به مسکو سفر کرده است، در مراسم امضا این موافقتنامه گفت: خوشحالم که این موافقتنامه تاریخی را که در راستای نفی یکجانبهگرایی آمریکا و غرب است، امضا میکنیم.
وی به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی به مردم ایران تحمیل شد، آزمونی برای زیست شهری و تابآوری در شرایط بحرانی بود.
مهدی چمران، امضا موافقتنامه بین شهرهای بریکس را حرکت مشترک برای همگرایی و توسعه بیش از پیش همکاریها دانست.
سرگئی ریابکوف معاون وزیرخارجه روسیه نیز در این مراسم به روابط رو به رشد اعضای بریکس اشاره کرد و گفت: باوجود همه سنگاندازیها، بریکس در حال دستیابی به اهداف تعیین شده است.
ریابکوف در بخش دیگری از سخنانش به روابط دهم تنیده ایران و روسیه اشاره کرد و افزود: مسکو قلدری و زورگویی برخی کشورهای جهان درباره برنامه هستهای ایران را به شدت محکوم میکند. روسیه دست در دست و شانه به شانه در کنار ایران ایستاده است.
وی گفت: روسیه و ایران طی سالها، همکاری بسیار عمیق، عملی و چندوجهی را توسعه دادهاند و معتقدم که هیچگونه بیاعتمادی بین دوکشور وجود ندارد.
الکسی شاپوشنیکوف، رئیس دومای شهری مسکو هم گفت: گروه بریکس، متشکل از قدرتهای نوظهور اقتصادی، در حال تبدیل شدن به ساز و کار چندجانبهگرایی و مقابله با زورگویی در جهان است و تهدید، تحریم و فشار، نمیتواند ما را از اهدافمان دور کند.
کنستانتین کاساچوف، معاون شورای فدراسیون روسیه نیز با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر فروپاشی بریکس تاکید کرد: برخلاف برخی ادعاها. همکاری و همگرایی بین کشورهای عضو بریکس درحال گسترش است و این سازمان مهم، زنگ خطر را برای یکجانبهگرایی در جهان به صدا دراورده است.
وی گفت: استفاده از ارزهای ملی در مبادلات اقتصادی و مشارکت در طرحهای راهبردی، غربیها را نگران کرده، اما مسیر ما ادامه خواهد یافت.