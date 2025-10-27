تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محوریت برنامههای هفته پدافند غیر عامل در قم
مدیر کل پدافند غیر عامل قم از آغاز برنامههای هفته پدافند غیر عامل از امروز خبر داد و گفت: ویژه برنامههای امسال با محوریت تجربیات جنگ تحمیلی دوازده روزه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی متقیان با بین اینکه برنامههای امسال هفته پدافند غیر عامل در دو بخش آموزشی و رزمایشی برگزار میشود افزود: آموزش عمومی در صدا و سیما، آموزش تخصصی تهدیدات نوین با همکاری شهرداری، آموزش تجربیات جنگ تحمیلی دوازده روزه با همکاری هلال احمر و آموزش کارکنان ادارات و خانوادهها نیز در ادارات برگزار میشود.