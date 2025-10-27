به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تصاویری به دست ما رسیده، نشان‌دهنده‌ی رها شدن حجم قابل‌توجهی از آب در خیابان پیروزی قزوین است. موضوع با پیگیری خبرنگار ما مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این اتفاق مربوط به فعالیت‌های فنی شرکت مخابرات شهرستان قزوین بوده است.

انصاری، مدیر مخابرات شهرستان قزوین در خبر 20 شبکه قزوین گفت: «در خیابان پیروزی، مسیر کابل‌های مرکزی ما از درون حوضچه‌های اصلی عبور می‌کند. با توجه به توپوگرافی منطقه، در آغاز فصل سرما معمولاً آب‌های سطحی وارد این حوضچه‌ها می‌شود. اگر این آب تخلیه نشود، به مفصل‌های کابل مرکزی نفوذ کرده و ارتباطات تلفنی منطقه را قطع می‌کند.»

به گفته انصاری، ظهر امروز گزارشی از نفوذ آب به یکی از حوضچه‌های اصلی دریافت شده که خطر قطع ارتباط در محدوده شمالی خیابان پیروزی و پونک را در پی داشت.

او افزود: «در شرایط اضطراری ناچار بودیم آب جمع‌شده در حوضچه را به‌سرعت تخلیه کنیم تا از آسیب به کابل‌های اصلی جلوگیری شود. عملیات با همکاری نیروهای فنی انجام شد و تا فردا اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود مجدد آب تکمیل می‌شود.»

مدیر مخابرات قزوین تأکید کرد: مشکل تحت کنترل است و هیچ‌گونه اختلالی در ارتباطات مخابراتی منطقه ایجاد نشده است.

او در پایان یادآور شد: «با توجه به نبود جوی آب در ضلع شمالی خیابان پیروزی، در اولین فرصت با همکاری سایر دستگاه‌ها تدابیری برای هدایت آب‌های سطحی این مسیر در نظر گرفته خواهد شد.»