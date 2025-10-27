به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل اوگنیو میهالسیان از مولداوی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۵ از سد رحیم ماگومدوف از فرانسه گذشت و به مدال برنز دست یافت.