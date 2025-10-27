به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نیمه‌نهایی مسابقات والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان امروز (پنجم آبان) با چهار دیدار در دو گروه جنسیتی پیگیری شد و فینالیست‌های پسر و دختر مشخص شدند.

تیم والیبال نوجوانان دختر ایران از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به مصاف فیلیپین رفت و با شکست این تیم به فینال مسابقات والیبال دختران این بازی‌ها صعود کرد.

ملی پوشان ایران با نتیجه سه بر یک و با امتیاز‌های (۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸) به پیروزی رسیدند تا ششمین برد متوالی خود را به دست آورند.

شاگردان لی دو هی در مرحله مقدماتی قطر و بحرین را شکست دادند، در مرحله دوم چین و اندونزی را از پیش رو برداشتند و در مرحله یک چهارم نهایی نیز با شکست هنگ‌کنگ به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

لی دو هی به عنوان سرمربی، مژگان حسن زاده (سرپرست)، سرگل علیزاده (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و راضیه دوستی (آنالیزور) کادر فنی تیم زیر ۱۸ سال دختر هستند.

شاگردان لی دو هی چهارشنبه هفتم آبان در دیدار نهایی به مصاف اندونزی می‌روند.

در دو دوره قبلی بازی‌های آسیایی جوانان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ والیبال در بین رشته‌های برگزار شده نبود و در این دوره نخستین بار با حضور ۱۲ تیم در هر گروه جنسیتی پیگیری می‌شود.

تیم والیبال نوجوانان دختر ایران بهترین رتبه‌اش در قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا جایگاه ششمی در سال ۲۰۲۴ و در تایلند بوده است و نخستین بار در قاره کهن بر روی سکو خواهد رفت.

این تیم در مسابقات قهرمانی نوجوانان دختر آسیای مرکزی ۲۰۲۴ نیز به مدال طلا و مقام قهرمانی دست یافت.

تیم والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران نیز امروز با شکست تایلند فینالیست شد تا دو مدال ارزشمند در انتظار کاروان ورزش ایران در بحرین باشد.