مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ازپلمب یک واحد صنعتی در قم به دلیل ایجاد آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سیده مریم محمدی با اشاره به اینکه در جریان گشت و پایش در شهرک صنعتی محمودآباد قم، یک واحد صنعتی دارای آلودگی مشهود هوا که پیش از این نیز اخطاریههای متعددی از این اداره کل دریافت کرده بود گفت: این واحد توسط ضابطین قضایی محیط زیست استان قم پلمب شد.
وی با تأکید بر جدیت این اداره کل در برخورد با واحدهای صنعتی متخلف و آلاینده در سطح استان افزود: هیچگونه تسامح و چشم پوشی در برابر متخلفانی که سلامت جامعه و محیط زیست شهروندان را به خطر میاندازند، انجام نخواهد شد و با آنان مطابق با قانون برخورد میشود.