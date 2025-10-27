به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سیده مریم محمدی با اشاره به اینکه در جریان گشت و پایش در شهرک صنعتی محمودآباد قم، یک واحد صنعتی دارای آلودگی مشهود هوا که پیش از این نیز اخطاریه‌های متعددی از این اداره کل دریافت کرده بود گفت: این واحد توسط ضابطین قضایی محیط زیست استان قم پلمب شد.

وی با تأکید بر جدیت این اداره کل در برخورد با واحد‌های صنعتی متخلف و آلاینده در سطح استان افزود: هیچگونه تسامح و چشم پوشی در برابر متخلفانی که سلامت جامعه و محیط زیست شهروندان را به خطر می‌اندازند، انجام نخواهد شد و با آنان مطابق با قانون برخورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین با اشاره به صدور اخطار برای رفع آلایندگی دو واحد صنعتی دیگر در جریان این گشت و پایش تصریح کرد: تمامی صنایع مستقر در استان باید نسبت به رعایت ضوابط زیست محیطی و تلاش برای بهبود وضعیت محیط زیست اهتمام جدی داشته باشند.