معرفی برترینهای مرحله نخست لیگ دسته یک دوچرخه سواری جاده
مرحله نخست مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه سواری جاده آقایان در ۲ ماده تایم تریل انفرادی و استقامت جاده در تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نخست مسابقات لیگ دسته یک دوچرخه سواری جاده آقایان در ۲ ماده تایم تریل انفرادی و استقامت جاده ۴ و ۵ آبان ۱۴۰۴ به میزبانی استان تهران برگزار شد.
اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است.
ماده تایم تریل انفرادی؛
مقام اول: علیرضا صفری – تیم رعد پدافند
مقام دوم: پوریا یعقوبی – تیم رعد پدافند
مقام سوم: وحید لطفی مهیاری – تیم فراجا ۱
ماده استقامت جاده؛
مقام اول: پوریا یعقوبی – تیم رعد پدافند
مقام دوم: علیرضا صفری – تیم رعد پدافند
مقام سوم: مهدی عبداله زاده – تیم فراجا ۱