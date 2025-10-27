نام‌گذاری سالروز ولادت اسوه صبر و استقامت به نام روز پرستار، روشنگر مسیر پر از فداکاری کسانی است که برای آسایش بیماران از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

به گزرش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سالروز میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار فرصتی است برایسپاس‌گزاری از قشری مهربان که بی‌ادعا، شب و روز در کنار بیماران حاضر می‌شوند و با عشق و تعهد، چراغ امید را در تاریک‌ترین لحظات زندگی روشن نگاه می‌دارند.

پرستاران، سربازان خط مقدم سلامت هستند که در سخت‌ترین شرایط، آرام و استوار می‌مانند واین فرشتگان زمینی، نه فقط درمانگر جسم که مرهمی بر زخم‌های روحی بیماران و تکیه‌گاهی مطمئن برای خانواده‌های آنان هستند.

همان‌گونه که حضرت زینب (س) پس از واقعه‌ی عاشورا با شجاعت و استقامت، پیام آزادگی و انسانیت را به جهانیان رساند، پرستاران امروز نیز در عرصه‌ی درمان، با صبری ستودنی، این پیام را زنده نگاه داشته‌اند. پرستاری فقط یک شغل نیست؛ تعهدی انسانی و پاسداری از کرامت انسانی است.