همسر گرانقدر شهید یحیی عاکفی، خواهر شهید مجید خالصه سراوانی و مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان ؛نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، با صدور پیامی، درگذشت بانوی باایمان و صبور، حاجیه‌ خانم سرور خالصه سراوانی، همسر شهید والامقام یحیی عاکفی، مادر شهیدان محمد و ابراهیم عاکفی، خواهر شهید مجید خالصه سراوانی و از جانبازان مبارزه با منافقین را تسلیت گفت.

درمتن پیام آیت ا.. فلاحتی آمده است : بسم الله الرحمن الرحیم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

(سوره فجر، آیات ۲۷ تا ۳۰)

حاجیه‌ خانم سرور خالصه سراوانی همسرشهید یحیی عاکفی ، خواهرشهید مجید خالصه سراوانی و مادرشهیدان محمد وابراهیم عاکفی ، سراسرعمرخویش را در مسیر عشق به خدا، ولایت وخدمت به آرمان‌های امام و انقلاب سپری کرد؛ زنی از تبار ایمان که صبرش بر فراق همسر و برادر و دو فرزند شهیدش، نشانه‌ای از رضا و تسلیم بود و قلبش تا آخرین لحظه، سرشار از نور قرآن و محبت اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

بی‌تردید صبر زینبی این بانوی بزرگ، در کنار مجاهدت‌های فرزندانش، سندی از سربلندی ملت مؤمن و فداکار گیلان است، و روح پاکش اکنون در جوار شهدا، در آستان رحمت الهی آرام گرفته است.

اینجانب ازدرگاه خداوند مهربان، برای آن بانوی صالحه علو درجات، وبرای بازماندگان مکرم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا وعموم مردم ولایتمدار سراوان و گیلان، اجر و صبر جمیل طلب می‌نمایم.

این بانوی فداکار که جانبازی در مبارزه با منافقین را در کارنامه خود داشت اصالتا گیلانی و ساکن تهران بود.

تشییع پیکر این مادر فداکار، از مقابل منزلش واقع در مسکن ویژه تهرانسر با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

شهید ابراهیم عاکفی پس از دستکاری در شناسنامه خود به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافت و در سن ۱۸ سالگی در عملیات خیبر به فیض شهادت نائل آمد.

پس از او، برادر بزرگترش شهید محمد عاکفی راهش را ادامه داد و در سن ۲۳ سالگی در حین انجام مأموریت در خلیج فارس به برادر شهیدش پیوست و پیکر مطهرش طبق وصیت خود در کنار برادر آرام گرفت.