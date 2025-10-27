پخش زنده
در نشست مشترک استاندار قم با معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید، واگذاری زمین به ۵۲۰۰ خانواده شهید، جانباز و آزاده استان قم نهایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در نشست عصر دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ با معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، و حضور مجموعه سیاحتی کوثر، موضوع واگذاری زمین به ۵۲۰۰ خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان استان قم به صورت نهایی بررسی و تأیید شد.
استاندار قم با اشاره به پیگیریهای مستمر طی هفتههای اخیر، تأکید کرد: که صورتجلسه نهایی طرح در استان انجام شده و اکنون نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی کشور است تا عملیات اجرایی آغاز شود. این اقدام، بخشی از تعهدات ملی برای تأمین مسکن ایثارگران است و با همکاری بنیاد شهید و دستگاههای مرتبط، به سرعت پیش خواهد رفت.
علاوه بر این، د این جلسه موضوع واگذاری قطعی زمین برای مرکز رفاهی ویژه جانبازان قطعنخاعی استان مطرح شد و مکان پیشنهادی در سطح شهر قم مورد تأیید قرار گرفت سعید اوحدی با قدردانی از تلاشهای استاندار قم، قول داد که با همکاری مجموعه کوثر، فرآیند واگذاری این زمین در اسرع وقت انجام شود.