به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدرضا میرزایی در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت این ارگان را سیستمی حمایتگر عنوان کرد و گفت: بیمه سلامت با توجه به وظایفی که دولت برای این اداره کل در نظر گرفته و محول کرده به یک سیستم حمایتگر کامل تبدیل شده است.

وی از بستری و درمان رایگان بیماران سرطانی و کودکان زیر هفت سال در بیمارستان‌های دولتی و تحت پوشش بودن بیش از دو میلیون نفر در بیمه سلامت آذربایجان‌شرقی خبر داد و گفت: مردم روستا‌های زیر ۲۰ هزار نفر و دهک‌های یک تا پنج به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که حدود ۸۶ درصد کل بیمه شده‌ها از این دهک‌ها هستند.

وی با بیان اینکه حوزه سلامت یکی از پر مشکل‌ترین حوزه‌ها در سراسر جهان حتی در کشور‌های پیشرفته است، گفت: ارتقای زیرساخت‌های درمانی یکی از مهم‌ترین عوامل سنجش کیفیت زندگی و در این راستا بیمه سلامت ایران علی‌رغم تحریم‌های همه جانبه یکی از بهترین کشور‌ها در حوزه فاصله در خدمات‌گیری بین دهه‌های اول و دهم در جهان است.

میرزایی از قرار دادن تعداد ۱۳۰ بیماری خاص در لیست حمایتی بیمه سلامت خبر داد و افزود: در سال‌های گذشته حدود ۱۰۷ بیماری خاص در این لیست حمایتی قرار داشت ولی بیماری‌های جدیدی به این لیست اضافه شده‌اند و بیماران باید نتایج آزمایشگاهی و گواهی پزشکی را برای نشان‌دار کردن در سامانه مربوط بارگذاری کنند.

وی با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی اولین استان بعد از تهران است که بیشترین بیمار خاص را نشان‌دار کرده است، گفت: ۱۰۶ هزار و ۶۰۰ بیمار خاص از جمله دیابت، فشارخون، دیابت، هموفیلی،‌ام‌اس،‌ام‌ال‌اس و پروانه‌ای در استان داریم که حدود ۶۷ هزار نفر فعال هستند.

وی با اشاره به پیشرفت‌های حوزه درمانی و پزشکی ایران ادامه داد: با وجود تمام مشکلات و چالش‌های موجود در ایران دسترسی به پزشکان متخصص، فوق متخصص و خدمات درمان نسبت به دنیا بسیار پیشرفته است.

مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان‌شرقی از نشان‌دار کردن حدود پنج هزار و ۲۰۰ زوج نابارور در استان خبر داد و ادامه داد: ۱۵ الی ۲۰ درصد از زوج‌های ایرانی نابارور هستند.

وی از پرداخت نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران در سال ۱۴۰۳ و حدود دو همت تا پایان امسال خبر داد و گفت: در سه ماهه اول امسال حدود ۴۶۰ میلیارد هزینه شده و همچنین تا ۹۰۰ درصد افزایش در برخی اقلام داشته‌ایم که ۱۰۳ درصد افزایش هزینه در زمینه ترک اعتیاد، کمترین آن است.

وی از فروش دارو‌های خاص در ۹ داروخانه در سطح استان خبر داد و افزود: بیمه سلامت بیش از چهار هزار میلیارد تومان فقط برای خریداری انسولین هزینه کرده است که سال گذشته به طور متوسط برای هر نفر ۸۵ واحد داده شده درحالی که باید حدود ۳۰ الی ۳۵ واحد انسولین داده می‌شد که این مسئله باید از طریق فرهنگ سازی و تبیین حل شود.

میرزایی با بیان اینکه هر ایرانی فقط باید یک نوع بیمه از تامین اجتماعی و سلامت را داشته باشند گفت: بیمه‌های سلامت و تامین‌اجتماعی از هر دو به عنوان بیمه پایه حدود ۹۸ درصد جامعه را تحت پوشش قرار داده‌اند ولی باتوجه به قانون مصوب یک نفر نمی‌تواند از هر دو این بیمه بصورت همزمان استفاده کند ولی همه شهروندان می‌توانند از صندوق بیمه بیماران خاص بیمه سلامت استفاده کنند.