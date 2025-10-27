با افتتاح خط دوم ایست و بازرسی مرصاد در سه راهی "راین بم کرمان" شد آمد (ترافیک) کمتر و تردد خودرو‌ها تسهیل می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، خط دوم ایستگاه بازرسی مرصاد در کرمان صبح امروز (دوشنبه) برای ارتقای سطح کنترل تردد‌ها و افزایش رضایتمندی عمومی با حضور فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان کرمان افتتاح شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در آیین بهره‌برداری از خط دوم ایستگاه بازرسی مرصاد با اشاره به موقعیت راهبردی این منطقه گفت: این ایستگاه یکی از ورودی‌های اصلی و پرتردد حوزه جنوب و شرق استان کرمان است که روزانه شمار زیادی از کامیون‌ها و وسایل نقلیه از آن عبور می‌کنند.

سردار "جلیل موقوفه‌ئی" افزود: : از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۲ تن مواد مخدر کشف و بیش از ۱۱۰ کامیون حامل کالای قاچاق در کرمان توقیف شده است.

دادخدا سالاری بازرس کل کرمان ۲۶ شهریور پارسال نیز ضمن بازدید از ایست بازرسی مرصاد به موضوع معطل شدن مردم در این مکان ورود و درخواست کرد :دستگاه‌های مربوط برای افزایش خطوط تردد و تجهیز فناوری‌های نوین اقدام کنند.

وی بر بهبود تاسیسات، تغییر فضای کنونی و جانمایی خطوط بیشتر در ایست بازرسی مرصاد تاکید و اعلام کرد با تجهیز مرصاد به دستگاه تصویربرداری تونلی (ایکس‌ری) بسیاری از مشکلات موجود حل خواهد شد که نیاز است هرچه سریع‌تر این شبکه استقرار یابد.