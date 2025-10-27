به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲ تا ۵ آبان در نووی ساد صربستان برگزار شد.

در پایان تیم ایران توسط محمدمبین عظیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره، میلاد والی زاده در وزن ۵۷ کیلوگرم، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

در رده بندی تیمی، آمریکا با ۱۳۷ امتیاز قهرمان شد، ایران با ۱۲۷ امتیاز دوم شد و ژاپن با ۸۵ امتیاز سوم شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ لوکا گوینجیلیا از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۵ مغلوب لوک لیلدهال از آمریکا شد و با توجه به حضور این کشتی گیر به دیدار فینال، والی زاده به گروه بازنده‌ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۰ بر صفر هونگ هانگ لیائو از چین را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل آیاندای اوندار از روسیه با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، رضا مومنی در دور اول با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب مصاف لویک میکائیلیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف اوکراینی، مومنی حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، یاسین رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ دنیس نعیم از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب بشیر ماگومدوف از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف هندی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۵ از سد عمر عمروف از روسیه گذشت. وی در دور بعد به با نتیجه ۱۲ بر ۲ ناوین کومار از هند را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مایس علی اف از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. خلیلی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ الکساندر گایدارلی از مولداوی را پشت سر گذاشت و به دیدار فینال راه یافت. خلیلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۴ مغلوب کانان هیبت اف از آذربایجان شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف آمریکایی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مقابل لوی هاینس دارنده مدال نقره جهان از آمریکا مغلوب شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. یوسفی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر و ضربه فنی آیخان سمیر سید از بلغارستان را شکست داد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۳ داود داودوف از روسیه را مغلوب کرد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مقابل اوگنیو میهالسیان از مولداوی با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۵ از سد رحیم ماگومدوف از فرانسه گذشت و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۱ ایوان چورنوهوز از اوکراین را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد موخامد خانی اف از روسیه گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارند مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه مقابل موسی آرسونکایف از مجارستان با نتیجه ۷ بر ۲ پیروز شد و به دیدار رده بندی راه یافت. بابالو در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب رضابک آیتموخان قهرمان جهان از قزاقستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، ابوالفضل محمدنژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ دمیتری دوسکوف از مولداوی را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر خاچاتور خاچاتوریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. محمدنژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر حبیب داودگادجیف از روسیه را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل ختاگ کارسانوف از آذربایجان به برتری رسید و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی تیمی و انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

رده بندی تیمی: ۱- آمریکا ۱۳۷ امتیاز ۲- ایران ۱۲۷ امتیاز ۳- ژاپن ۸۵ امتیاز ۴- آذربایجان ۸۴ امتیاز ۵- ترکیه ۷۰ امتیاز ۶- هند ۶۱ امتیاز ۷- گرجستان ۵۴ امتیاز ۸- مولداوی ۵۱ امتیاز ۹- ازبکستان ۵۰ امتیاز ۱۰- اوکراین ۵۰ امتیاز

۵۷ کیلوگرم: ۱- لوک لیلدهال (آمریکا) ۲- یوتا کیوکوچی (ژاپن) ۳- نودریبک جومانظراف (ازبکستان) و میلاد والی زاده (ایران)

۶۱ کیلوگرم: ۱- جکسن فورست (آمریکا) ۲- عمربک آسان اولو (قرقیزستان) ۳- تولگا اوزبک (ترکیه) و آکیتو موکایدا (ژاپن) ... ۱۷- رضا مومنی

۶۵ کیلوگرم: ۱- سوجیت (هند) ۲- امیدجان جلال اف (ازبکستان) ۳- بشیر ماگومدوف (روسیه) و بیلال شریپ اولو (قرقیزستان) ... ۱۱- یاسین رضایی (ایران)

۷۰ کیلوگرم: ۱- کانان هیبت اف (آذربایجان) ۲- سینا خلیلی (ایران) ۳- پیتر دوکه (آمریکا) و السکاندر گایدارلی (مولداوی)

۷۴ کیلوگرم: ۱- میشل مسنبرینک (آمریکا) ۲- موحامد اوزموش (ترکیه) ۳- مانوئل واگین (آلمان) و یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن) ... ۱۰- محمد بخشی (ایران)

۷۹ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- ابراهیم یاپراک (ترکیه) ۳- مهدی یوسفی (ایران) و گانیس تامایو (کوبا)

۸۶ کیلوگرم: ۱- ارسلان بالایان (روسیه) ۲- ایگنیو میهالسن (مولداوی) ۳- ابوالفضل رحمانی (ایران) و علی تسوکایف (آذربایجان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- محمدمبین عظمی (ایران) ۲- موخامد خانی اف (روسیه) ۲- ماگومد شریپوف (بحرین) و شرزاد پایانوف (ازبکستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- آرش یوشیدا (ژاپن) ۲- مراب سلیمانیشویلی (گرجستان) ۳- رضا بک آیتموخان (قزاقستان) و سوسلان ژاگایف (روسیه) ۵- ابوالفضل بابالو (ایران)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۲- ختاگ کارسانوف (آذربایجان) ۳- حبیب داودگادجیف (ترکیه) و هاکان بویوکجینگیل (ترکیه)