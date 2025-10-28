رئیس مجلس در واکنش به دیوارنگارهٔ جدید میدان ولی‌عصر (عج) نوشت: دیوارنگارهٔ جدید میدان ولی‌عصر (عج) تذکری به موقع و بجا به ما مسئولین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش به دیوارنگارهٔ جدید میدان ولی‌عصر (عج) نوشت:

دیوارنگارهٔ جدید میدان ولی‌عصر (عج) تذکری بموقع و بجا به ما مسئولین است. «مثل آینده تصمیم بگیرید» همان تقدم ‎#امر_ملی بر امر جناحی است.

در مسیر اتحاد و امنیت ملی و برای تأمین منافع مردم و کشور به دسته‌بندی‌های جناحی توجهی نداریم. با همهٔ آنها که دلشان برای مردم و ایران عزیز می‌تپد همدلیم و مقابل سیاسیونی که امر ملی را به پای منافع جناحی قربانی می‌کنند یا می‌خواهند ادارهٔ کشور را قفل کنند، خواهیم ایستاد. «آینده» آغاز کار است نه پایان آن.