به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دهمین دوره اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران اعزامی به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن باحضور ۷ کاراته کا در بخش‌های کاتا و کومیته و ۴ نفراز مربیان در خانه کاراته گیلان درحال برگزاریست.

ملی پوشان تمرینات هوازی، بدنسازی و تاکتیکی را زیرنظر غلامعلی حیدری سرمربی تیم ملی در این اردو پشت سر می‌گذارند.

تیم ملی کاراته کشورمان ۲۴ آبان برای شرکت در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو، ایران را به مقصد ژاپن ترک می‌کند.