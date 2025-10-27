معرفی حریفان ملیپوشان ایران در مسابقات تنبال قهرمانی جهان
ملی پوشان پاکت بیلیارد کشورمان در گام نخست مسابقات قهرمانی جهان با حریفانی از هنگ کنگ و مصر به رقابت میپردازند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای تنبال قهرمانی جهان ۱ تا ۱۱ آبان به میزبانی قطر برگزار میشود و تیم ملی پاکتبیلیارد ایران با ترکیب علی مقصود و امید ویرانی در این رویداد جهانی حضور دارد.
بر اساس قرعهکشی انجامشده، امید ویرانی در نخستین دیدار خود به مصاف محمد گامال امارا از مصر میرود و در صورت پیروزی، در مرحله بعد با برنده دیدار نمایندگان اسپانیا و آلمان روبهرو خواهد شد.
در دیگر دیدار، علی مقصود ملیپوش باتجربه کشورمان در گام نخست مقابل رابی کاپیتو از هنگکنگ، قهرمان دو دوره جهان، صفآرایی خواهد کرد.
مسابقات قهرمانی جهان تنبال یکی از معتبرترین رویدادهای بینالمللی فدراسیون جهانی بیلیارد و پاکتبیلیارد (WPA) است که با حضور برترین بازیکنان از قارههای مختلف برگزار میشود.