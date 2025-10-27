تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان، به جمع هشت تیم برتر راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی تنیس روی میز ایران در نخستین بازی خود در مسابقات جام ریاست جمهوری قزاقستان، مقابل تیم میزبان قرار گرفت و با نتیجه سه بر یک از سد این تیم عبور کرد.

با توجه به تغییرات در ارنج تیم‌ها که باید در بخش تیمی؛ یک ورزشکار بانو هم در انفرادی و هم در بخش میکس دوبل نقش داشته باشد، هلیا اصغری نقش اساسی در موفقیت تیم ایران در این بازی داشت.

در دیگر مسابقه، دیدار دو تیم ملی ایران برابر تیم مشترک قزاقستان و روسیه با نتیجه سه بر صفر به سود ایران به پایان رسید.

در ادامه رقابت‌های تیمی، فردا تیم ملی کشورمان برابر تیم مشترک روسیه و قزاقستان قرار خواهد گرفت که ملی پوشان کشورمان در صورت پیروزی به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهند کرد.

در بخش انفرادی این مسابقات نیز امین احمدیان با دو پیروزی بعنوان نفر اول گروه خود به جدول حذفی صعود کرد.

همچنین آرین غفاری نیز با غلبه بر حریف کره جنوبی و بازیکن قزاقستان بعنوان نفر اول گروه خود به جدول حذفی راه یافت.

هلیا اصغری با یک پیروزی و یک شکست بعنوان نفر دوم گروه به جدول حذفی بانوان راه یافت.

هدایت ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها برعهده سیدمنصور علوی است.