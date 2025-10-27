به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل (۵ تا ۱۱ آبان) و با شعار پدافند غیرعامل تاب‌آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی زنگ پدافند غیرعامل در مدارس استان آذربایجان شرقی به صدا درآمد و به صورت نمادین ابلاغ کمیته دانش‌آموزی پدافند غیرعامل به اعضای مدرسه فرزانگان ناحیه چهار تبریز اهدا شد.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در این آیین با تاکید بر نقش دانش‌آموزان گفت: امنیت پایدار کشور تنها با توان نظامی محقق نمی‌شود بلکه ارتقای دانش، مسئولیت‌پذیری و تفکر انتقادی دانش‌آموزان پایه‌گذار جامعه‌ای مقاوم است و مدارس سنگر اصلی آموزش نسل آینده برای مقابله با تهدیدات و ارتقای تاب‌آوری ملی هستند.

وی همچنین از فعالیت کمیته‌های دانش‌آموزی پدافند غیرعامل در مدارس استان خبر داد و گفت: این کمیته‌ها با محوریت مدیران مدارس و مشارکت دانش‌آموزان در هشت حوزه پدافند از جمله سایبری، فرهنگی، اقتصادی، زیستی و روانی فعال خواهند بود تا دانش‌آموزان علاوه بر آموزش، در برنامه‌های عملی و پژوهشی مشارکت داشته باشند.

محراب داوری معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اهمیت آمادگی علمی و فکری دانش‌آموزان اظهار داشت: شما بهترین و ارزشمندترین دارایی‌های کشور هستید و تنها دغدغه شما باید تلاش برای علم‌آموزی، تهذیب نفس و آمادگی علمی باشد چراکه مدارس خط مقدم پرورش نسل آگاه و مقاوم کشور هستند.

وی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه دشمن تلاش کرد تاب‌آوری زیرساختی کشور را هدف قرار دهد، اما با همت نخبگان و دانش‌آموزان، حملات سایبری و تهدیدات دشمن خنثی شد و هرچه سطح علم و آگاهی دانش‌آموزان افزایش یابد، تاب‌آوری اجتماعی و ملی نیز بیشتر خواهد شد.