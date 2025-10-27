پخش زنده
سرپرست اداره دامپزشکی تبریز گفت:در راستای برخورد با مراکز درمانی دامپزشکی غیرمجاز یک کلینیک غیرمجاز در این شهر پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،رامین قاسمی اظهار کرد:کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان تبریز کلینیک غیرمجاز دامپزشکی را که بدون اخذ پروانه فعالیت مینمود با اخذ حکم قضایی پلمب کردند.
وی گفت: از این واحد درمانی غیرمجاز انواع لوازم معاینه و جراحی و داروی تاریخ گذشته کشف و ضبط شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی به واحد قضایی ارجاع داده شد.
قاسمی افزود: اداره دامپزشکی تبریز جهت صیانت از حقوق شهروندان و نیز قشر زحمتکش دامپزشکی شهرستان با هرگونه اقدام غیرقانونی و غیرمجاز در حوزه تشخیص و درمان دامپزشکی برخورد خواهد نمود و آماده دریافت هرگونه گزارش فعالیت غیر مجاز مراکز درمانی یا درمانگرهای غیرمجاز از طریق سامانه ۱۵۱۲ میباشد.