به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرمین سلیمان زاده پس از کسب نقره دختران در مسابقات بسکتبال سه نفره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، اظهار داشت: در بخش دختران توانستیم نخستین بار در تاریخ مسابقات بسکتبال ایران به فینال مسابقات راه یابیم. این یک افتخار بزرگ بود که بچه‌های ما توانستند در بازی‌های آسیایی مدال آور باشند. ما تاکنون چنین سابقه‌ای نداشتیم و این موضوع یک قدم رو به جلوی مثبت برای بسکتبال و این دختران است که نشان می‌دهد نسل آینده می‌تواند در بسکتبال سه نفره توانمند باشد.

وی افزود: ما نخستین بار با تیم‌های چین و چین تایپه برابری کردیم و هر دو تیم را قبلا در این مسابقات شکست دادیم و حتی برای اولین بار تیم‌های شرق آسیا را شکست دادیم. متاسفانه ماهیت بسکتبال سه نفره همین است و تیم‌های بزرگ دنیا در یک لحظه می‌بازند و از مسابقات حذف می‌شوند. بچه‌های ما هم در لحظه آخر تمام توان خود را گذاشتند و در وقت پایانی با یک شوت بازی را واگذار کردیم. در بسکتبال این موارد پیش می‌آید و امیدوارم بچه‌ها از این مسابقات درس زیادی گرفته باشند و این تجربه در آینده بسکتبال به آنها کمک کند.

سرپرست کاروان بسکتبال ایران گفت: در بخش پسران با اینکه بچه‌های ما خیلی تلاش کردند و برابر چین قوی ظاهر شدند، اما درگیر یک سری مسائل جزئی شدند و چین جوانمردانه بازی نمی‌کرد. داوری هم عادلانه نبود. بچه‌های ما می‌توانستند به فینال و طلا برسند، اما این اتفاقات در بازی باعث شد تا بچه‌های ما حذف شوند و متاسفانه ۲۱ بر ۲۰ شکست خوردیم. در هر صورت مسابقات خوبی بود و امیدوارم نسل آینده در بسکتبال سه نفره توانمند ظاهر شود و به مقام برسد.