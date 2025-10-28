به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،میکائیل ملازاده در نشست کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار داشت: ارتباط میان این دو بخش از مهمترین مولفه‌های توسعه اشتغال در دنیاست و باید در استان نیز به شکلی هدفمند دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار افزود: جذب نیروی کار از میان فارغ‌التحصیلان یکی از زمینه‌های مهم اشتغال است که روند کند اجرای آن نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح فرآیندهاست.

ملازاده با اشاره به استفاده از ظرفیت طرح سرباز نخبه خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی و دانش‌بنیان می‌توانند از میان فارغ‌التحصیلانی که به خدمت سربازی اعزام می‌شوند نیرو جذب کرده و از این طریق بخشی از نیاز خود به نیروی انسانی متخصص را تامین کنند.

مدیر کل سرمایه‌گذاری و اشتغال آذربایجان شرقی همچنین پیشنهاد کرد: دفتری در دانشگاه‌ها ایجاد شود تا اطلاعات دانشجویان متقاضی اشتغال جمع‌آوری و از طریق اتاق بازرگانی به صنایع استان معرفی شوند.

وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی دهک‌های کم‌برخوردار گفت: در پرداخت وام‌های اشتغال مشاغل خانگی، دهک‌های یک تا سه باید در اولویت پرداخت قرار گیرند.

ملازاده همچنین از تشکیل کمیته‌ای با حضور فرمانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: این کمیته مامور تدوین برش اقتصادی شهرستان‌ها با محوریت نقش هر شهرستان در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، وضعیت فعلی اشتغال و نیاز‌های نیروی کار است تا بر اساس آن سند جامع اشتغال استان تهیه شود.