مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
ضرورت تشکیل کمیته تدوین سند جامع اشتغال آذربایجان شرقی
مدیر کل اشتغال و سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه دهکهای کمبرخوردار در پرداخت وامهای اشتغال خانگی باید در اولویت باشند تشکیل کمیته تدوین سند جامع اشتغال شهرستانهای استان را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،میکائیل ملازاده در نشست کارگروه اشتغال آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار داشت: ارتباط میان این دو بخش از مهمترین مولفههای توسعه اشتغال در دنیاست و باید در استان نیز به شکلی هدفمند دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت بالای فارغالتحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار افزود: جذب نیروی کار از میان فارغالتحصیلان یکی از زمینههای مهم اشتغال است که روند کند اجرای آن نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح فرآیندهاست.
ملازاده با اشاره به استفاده از ظرفیت طرح سرباز نخبه خاطرنشان کرد: شرکتهای دولتی و دانشبنیان میتوانند از میان فارغالتحصیلانی که به خدمت سربازی اعزام میشوند نیرو جذب کرده و از این طریق بخشی از نیاز خود به نیروی انسانی متخصص را تامین کنند.
مدیر کل سرمایهگذاری و اشتغال آذربایجان شرقی همچنین پیشنهاد کرد: دفتری در دانشگاهها ایجاد شود تا اطلاعات دانشجویان متقاضی اشتغال جمعآوری و از طریق اتاق بازرگانی به صنایع استان معرفی شوند.
وی با تاکید بر لزوم توانمندسازی دهکهای کمبرخوردار گفت: در پرداخت وامهای اشتغال مشاغل خانگی، دهکهای یک تا سه باید در اولویت پرداخت قرار گیرند.
ملازاده همچنین از تشکیل کمیتهای با حضور فرمانداریها، سازمان برنامه و بودجه و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و افزود: این کمیته مامور تدوین برش اقتصادی شهرستانها با محوریت نقش هر شهرستان در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، وضعیت فعلی اشتغال و نیازهای نیروی کار است تا بر اساس آن سند جامع اشتغال استان تهیه شود.