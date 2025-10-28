تیم آذربایجان شرقی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته‌ موی‌تای که به میزبانی استان البرز برگزار شد خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم آذربایجان شرقی در المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته‌ موی‌تای که از ۳۰ مهر تا ۲ آبان‌ ماه به میزبانی استان البرز برگزار شد خوش درخشید.

در این مسابقات محمدرضا سیدزاده با اقتدار موفق به کسب مدال طلای وزن ۶۷ کیلوگرم شد و امین قربان‌پور نیز توانست مدال برنز وزن ۵۱ کیلوگرم را برای استان به ارمغان بیاورد.

تیم آذربایجان شرقی در مجموع با درخشش این ورزشکاران و تلاش اعضای کادر فنی موفق شد به مقام چهارم تیمی کشور دست یابد.

این موفقیت برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش‌های رزمی استان آذربایجان شرقی به شمار می‌آید.