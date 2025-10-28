به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرهاد سعیدی در نشستی با مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌شرقی بر اهمیت تعامل مستمر و موثر میان نهاد‌های اجرایی و ثبتی برای رفع موانع و تسهیل فرآیند ثبت اسناد تاکید کرد.

وی با اشاره به سهم ۶۳ درصدی شهر جدید سهند از کل پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان آذربایجان شرقی گفت: این شهر با بیش از ۲۷ هزار واحد در حال اجرا نقش مهمی در تامین مسکن استان ایفا می‌کند و رفع مسائل ثبتی در آن گره‌گشای بسیاری از چالش‌ها خواهد بود.

سعیدی تحویل سند مالکیت عرصه فاز ۵ را اقدامی کلیدی خواند که زمینه‌ساز عقد قرارداد‌های مشارکت مدنی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن این فاز خواهد بود و افزود: این گام مهم نقش قابل توجهی در پیشبرد پروژه‌های فاز ۵ خواهد داشت.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان‌شرقی نیز با تحویل سند مالکیت عرصه فاز ۵ شهر جدید سهند به شرکت عمران اقدامات این شرکت در حوزه تامین مسکن را ارزشمند برشمرد.