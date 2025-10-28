سهند پیشتاز نهضت ملی مسکن در آذربایجان شرقی
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند گفت:این شهر با بیش از ۲۷ هزار واحد مسکونی در حال اجرا نقش مهمی در تامین مسکن آذربایجان شرقی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،فرهاد سعیدی در نشستی با مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجانشرقی بر اهمیت تعامل مستمر و موثر میان نهادهای اجرایی و ثبتی برای رفع موانع و تسهیل فرآیند ثبت اسناد تاکید کرد.
وی با اشاره به سهم ۶۳ درصدی شهر جدید سهند از کل پروژههای نهضت ملی مسکن استان آذربایجان شرقی گفت: این شهر با بیش از ۲۷ هزار واحد در حال اجرا نقش مهمی در تامین مسکن استان ایفا میکند و رفع مسائل ثبتی در آن گرهگشای بسیاری از چالشها خواهد بود.
سعیدی تحویل سند مالکیت عرصه فاز ۵ را اقدامی کلیدی خواند که زمینهساز عقد قراردادهای مشارکت مدنی در پروژههای نهضت ملی مسکن این فاز خواهد بود و افزود: این گام مهم نقش قابل توجهی در پیشبرد پروژههای فاز ۵ خواهد داشت.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجانشرقی نیز با تحویل سند مالکیت عرصه فاز ۵ شهر جدید سهند به شرکت عمران اقدامات این شرکت در حوزه تامین مسکن را ارزشمند برشمرد.