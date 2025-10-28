فرماندار بناب مطرح کرد؛
دهیاران سربازان خط مقدم دستگاه های اجرایی در روستاها هستند
فرماندار بناب با تاکید بر نقش حیاتی دهیاران در مدیریت امور روستاها آنها را سربازان خط مقدم دستگاه های اجرایی در روستاها برشمرد.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی دهیاریها برای مواقع بحرانی خواستار تجهیز آنها به حداقل امکانات برای مدیریت بحرانها شد.
وی از دهیاران خواست تا برای انواع بحرانهای ممکن سناریوها و برنامههای عملیاتی خود را به فرمانداری و مسئولین ذیربط ارائه دهند تا در زمان وقوع بحرانها هماهنگیهای لازم بهطور موثر انجام گیرد.