به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد حسین قلعه‌ای در جلسه بررسی مشکلات روستا‌های بناب بر لزوم پیگیری مستمر مشکلات و درخواست‌های روستاییان توسط دهیاران تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی دهیاری‌ها برای مواقع بحرانی خواستار تجهیز آنها به حداقل امکانات برای مدیریت بحران‌ها شد.

وی از دهیاران خواست تا برای انواع بحران‌های ممکن سناریو‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود را به فرمانداری و مسئولین ذیربط ارائه دهند تا در زمان وقوع بحران‌ها هماهنگی‌های لازم به‌طور موثر انجام گیرد.