دو کوهنورد که در جنگل‌های افراچال بخش دودانگه ساری مفقود شده بودند، پس از حدود ۶ ساعت عملیات جستجو، به سلامت نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دو کوهنورد مفقود شده در جنگل‌های افراچال بخش دودانگه ساری، عصر دوشنبه پس از حدود شش ساعت عملیات جست‌وجو نجات یافتند.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان، پس از دریافت گزارش مفقودی این دو کوهنورد در ساعت ۱۱:۳۰ دوشنبه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دودانگه با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شد.

با توجه به شرایط منطقه، تیم پشتیبان از شعبه ساری نیز ساعت ۱۴:۳۰ به عملیات پیوست و جست‌وجو از چند محور مختلف با مشارکت اهالی بومی آغاز شد.

سرانجام در ساعت ۱۸:۲۰ این دو کوهنورد در حوالی روستای ورکی پیدا شده و پس از بررسی وضعیت جسمانی که شرایط مطلوب آنان را نشان داد، به محل امن انتقال یافتند.