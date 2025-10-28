به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد علیزاده از آغاز برداشت تخم آفتابگردان در سطح ۱۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان هشترود خبر داد.

علیزاده از گل آفتابگردان به عنوان یکی از محصولات اقتصادی یاد کرد و افزود: این گیاه با کشت و دوره رشد آسان، گزینه مناسبی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری کم و دریافت بهره بالا است.

وی گفت: در راستای رعایت الگوی کشت و توسعه تولید محصولات متنوع کشاورزی یکسال است که کشت آفتابگردان در شهرستان هشترود شروع شده است.

علیزاده گفت: به کشاورزان توصیه می‌شود که در راستای رعایت الگوی کشت با کارشناسان جهاد کشاورزی هشترود همکاری کنند و کارشناسان هم آماده برای راهنمایی هستند تا بتوانیم از منابع آبی و خاکی استفاده بهینه داشته باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت:پیش بینی می‌شود از ۱۰ هکتار مزارع آفتابگردان این شهرستان بیش از ۳۵ تن تخم آفتابگردان برداشت شود.