سازمان هواشناسی برای اغلب مناطق کشور جوی پایدار پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی کشور امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام حاکم خواهد بود.
از اواخر روز چهارشنبه و روز پنجشنبه در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و ارتفاعات استانهای البرز، تهران و سمنان بارندگی، رعدوبرق و وزش باد و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
روز جمعه در گیلان و مازندران و شنبه در گیلان بارش پراکنده پیشبینی میشود.طی روزهای پنج شنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.