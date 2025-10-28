به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنابر اعلام سازمان هواشناسی کشور امروز در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام حاکم خواهد بود.

از اواخر روز چهارشنبه و روز پنج‌شنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارندگی، رعدوبرق و وزش باد و در نقاط مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

روز جمعه در گیلان و مازندران و شنبه در گیلان بارش پراکنده پیش‌بینی‌ می‌شود.طی روزهای پنج شنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.