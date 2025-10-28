به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد که غرب به‌طور جدی در تلاش است روسیه را به چندین کشور کوچک تجزیه کرده و بر آنها مسلط شود.

وی تصریح کرد که تلاش‌های غرب برای ارائه امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان نیرو‌های اشغالگر و استعمارگر محکوم به شکست است.

شویگو افزود که مأموریت اصلی دولت کنونی مسکو، تقویت صلح میان اقوام مختلف در داخل است.

وی همچنین تأکید کرد که روسیه برخلاف "کوره ذوب" آمریکا که هویت منحصر‌به‌فرد ملت‌ها را نابود می‌کند، الگویی برای روابط میان اقوام است.