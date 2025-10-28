رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به خاک سوریه، بار دیگر به منطقه‌ای از این کشور یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی در القنیطره سوریه گزارش دادند که یک گشت نیرو‌های اشغالگر اسرائیل بار دیگر از سمت خان ارنبه به‌سوی تل احمر در حومه القنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

بر اساس این گزارش‌ها، چهار تانک رژیم اشغالگر اسرائیل نیز وارد روستای اوفانیا در حومه شمالی القنیطره شدند.

همچنین نیرو‌های اشغالگر اسرائیل به روستای «کوم محیرس» در حومه میانی القنیطره یورش بردند.

این نیرو‌ها در مسیر جاده دمشق- القنیطره و در نزدیکی تقاطع روستای کوم محیرس، یک ایست بازرسی ایجاد کرده و اقدام به بازرسی از شهروندان سوری کرده‌اند.