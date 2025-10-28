پخش زنده
بامداد امروز، زمین لرزه ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی شهر فرخی در شرق استان اصفهان را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه ساعت ۰۱:۰۹ بامداد در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۹۳ درجه طول شرقی به وقوع پیوست.
کانون این زلزله در ۹ کیلومتری فرخی، ۱۴ کیلومتری خور و ۵۳ کیلومتری چوپانان از توابع استان اصفهان ثبت شده است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع زمینلرزه، شهرهای یزد در فاصله ۲۱۴ کیلومتری و سمنان در فاصله ۲۴۷ کیلومتری هستند.
علی ایرجی فرماندار خوروبیابانک گفت: خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.