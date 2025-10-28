به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۰۱:۰۹ بامداد در عمق ۱۴ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۳۳.۷۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۹۳ درجه طول شرقی به وقوع پیوست.

کانون این زلزله در ۹ کیلومتری فرخی، ۱۴ کیلومتری خور و ۵۳ کیلومتری چوپانان از توابع استان اصفهان ثبت شده است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع زمین‌لرزه، شهرهای یزد در فاصله ۲۱۴ کیلومتری و سمنان در فاصله ۲۴۷ کیلومتری هستند.

علی ایرجی فرماندار خوروبیابانک گفت: خوشبختانه این زمین لرزه خسارتی نداشته است.