به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۶ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- انجمن پکن خواستار سیستم مالی جهانی مقاوم، فراگیر و پایدار است
- پلیس در مورد جدایی طلبی "استقلال تایوان" تحقیق میکند
- مدارس شبانه روزی، عدالت آموزشی را در مناطق کوهستانی چین ترویج میدهند
- رایزنی وزرای خارجه چین و آمریکا
- تاکید رئیس سابق سازمان ملل بر اهمیت طرح حاکمیت جهانی چین
گلوبال تایمز
- چین و آسه آن پروتکل ارتقاء منطقه تجارت آزاد ۳.۰ را در کوالالامپور امضا کردند
- پلیس چونگ چینگ تحقیقات را در مورد گروهی از جدایی طلبان تایوان را آغاز کرد
- از سرگیری پروازهای مستقیم چین و هند
- خشم آمریکا نسبت به تبلیغات ضد تعرفه در کانادا
- گفتگوی وزیر خارجه چین با وزیر خارجه آمریکا / امیدواری برای توسعه روابط دوجانبه
- واکنش سخنگوی وزیر خارجه چین به ادعای رئیس جمهور فیلیپین در مورد دریای چین
سی جی تی ان
- نخست وزیر چین در بیستمین اجلاس سران شرق آسیا حضور یافت
- رشد پرشتاب در بخش صنعت چین؛ فناوری پیشرفته و تولید تجهیزات در خط مقدم رشد
- وزیران امور خارجه چین و آمریکا تلفنی گفتوگو کردند
- بانک مرکزی چین از اصلاح گستردهتر نظام مدیریت یوان دیجیتال خبر داد
- ۴ صنعت جنگلداری چین از مرز یک تریلیون یوان عبور کردند
- نسخه ارتقاء یافته پروتکل منطقه تجارت آزاد چین و آسهآن امضا شد
- تاکید وزیر خارجه چین بر اجرای ابتکار حکمرانی جهانی و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک
- نتانیاهو: اسرائیل تعیین میکند که کدام کشورها عضو نیروی حافظ صلح غزه باشند
- حمله مجدد اسرائیل به نیروهای یونیفیل
چاینا دیلی
- سود صنعتی چین با سریعترین سرعت در دو سال گذشته رشد کرده است
- چین و آسه آن پروتکل ارتقاء تجارت آزاد را امضا کردند
- اصلاحات قضایی حاکمیت قانون دریایی چین
- رئیس جمهورچین خواستار نقش آفرینی بیشتر موزهها و تبدیل آنها به یک پنجره مهم برای درک بهترجهان از تمدن چینی و ملت چین شد.
روزنامه مردم
- شی خواستار تبدیل امکان تاریخی چین به پنجرهای برای عرضه تمدن چین به جهان شد
- افزایش تجارت آزاد بین چین و آسه آن
- نخست وزیر چین میگوید چین آماده است تا ابتکار حکومت جهانی را برای صلح و توسعه منطقهای پیش ببرد
- امیدواری وزیر خارجه چین برای توسعه روابط دوجانبه چین و آمریکا
- انجمن پکن خواستار سیستم مالی جهانی مقاوم، فراگیر و پایدار شد
- اقدام بانک مرکزی چین برای از سرگیری اوراق قرضه خزانه داری و خرید در بازار آزاد