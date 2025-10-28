به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۶ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- انجمن پکن خواستار سیستم مالی جهانی مقاوم، فراگیر و پایدار است

- پلیس در مورد جدایی طلبی "استقلال تایوان" تحقیق می‌کند

- مدارس شبانه روزی، عدالت آموزشی را در مناطق کوهستانی چین ترویج می‌دهند

- رایزنی وزرای خارجه چین و آمریکا

- تاکید رئیس سابق سازمان ملل بر اهمیت طرح حاکمیت جهانی چین

گلوبال تایمز

- چین و آسه آن پروتکل ارتقاء منطقه تجارت آزاد ۳.۰ را در کوالالامپور امضا کردند

- پلیس چونگ چینگ تحقیقات را در مورد گروهی از جدایی طلبان تایوان را آغاز کرد

- از سرگیری پرواز‌های مستقیم چین و هند

- خشم آمریکا نسبت به تبلیغات ضد تعرفه در کانادا

- گفتگوی وزیر خارجه چین با وزیر خارجه آمریکا / امیدواری برای توسعه روابط دوجانبه

- واکنش سخنگوی وزیر خارجه چین به ادعای رئیس جمهور فیلیپین در مورد دریای چین

سی جی تی ان

- نخست وزیر چین در بیستمین اجلاس سران شرق آسیا حضور یافت

- رشد پرشتاب در بخش صنعت چین؛ فناوری پیشرفته و تولید تجهیزات در خط مقدم رشد

- وزیران امور خارجه چین و آمریکا تلفنی گفت‌و‌گو کردند

- بانک مرکزی چین از اصلاح گسترده‌تر نظام مدیریت یوان دیجیتال خبر داد

- ۴ صنعت جنگلداری چین از مرز یک تریلیون یوان عبور کردند

- نسخه ارتقاء یافته پروتکل منطقه تجارت آزاد چین و آسه‌آن امضا شد

- تاکید وزیر خارجه چین بر اجرای ابتکار حکمرانی جهانی و ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک

- نتانیاهو: اسرائیل تعیین می‌کند که کدام کشور‌ها عضو نیروی حافظ صلح غزه باشند

- حمله مجدد اسرائیل به نیرو‌های یونیفیل

چاینا دیلی

- سود صنعتی چین با سریع‌ترین سرعت در دو سال گذشته رشد کرده است

- چین و آسه آن پروتکل ارتقاء تجارت آزاد را امضا کردند

- اصلاحات قضایی حاکمیت قانون دریایی چین

- رئیس جمهورچین خواستار نقش آفرینی بیشتر موزه‌ها و تبدیل آنها به یک پنجره مهم برای درک بهترجهان از تمدن چینی و ملت چین شد.

روزنامه مردم

- شی خواستار تبدیل امکان تاریخی چین به پنجره‌ای برای عرضه تمدن چین به جهان شد

- افزایش تجارت آزاد بین چین و آسه آن

- نخست وزیر چین می‌گوید چین آماده است تا ابتکار حکومت جهانی را برای صلح و توسعه منطقه‌ای پیش ببرد

- امیدواری وزیر خارجه چین برای توسعه روابط دوجانبه چین و آمریکا

- انجمن پکن خواستار سیستم مالی جهانی مقاوم، فراگیر و پایدار شد

- اقدام بانک مرکزی چین برای از سرگیری اوراق قرضه خزانه داری و خرید در بازار آزاد