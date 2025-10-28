۶ نوع بذر جو و گندمِ مقاوم به شوری در خراسان جنوبی در مراحل نهایی معرفی و تکثیر بذر قرار گرفته‌اند.

۶ نوع بذر جو و گندمِ مقاوم به شوری در مراحل نهایی معرفی و تکثیر بذر

۶ نوع بذر جو و گندمِ مقاوم به شوری در مراحل نهایی معرفی و تکثیر بذر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه و محقق غلات با بیان اینکه فرآیند معرفی یک رقم زراعی جدید، به‌ویژه در محصولات راهبردی مانند گندم و جو، فرایندی طولانی، دقیق و پرهزینه است که معمولاً بین ۱۲ تا ۱۳ سال زمان می‌برد گفت: در مجموع، سه لاین جوی متحمل به خشکی انتهای فصل و تنش شوری و سه لاین گندم متحمل به تنش شوری در مراحل نهایی معرفی و تکثیر بذر قرار گرفته‌اند که نتیجه چندین سال کار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استان و با همکاری مراکز تحقیقات استان‌های هم‌اقلیم هستند.

الیاس آرزمجو افزود: در این مدت، از مرحله جمع‌آوری مواد ژنتیکی، تلاقی یا دو رگ گیری بین ارقام و لاین‌های دارای صفات مطلوب، ارزیابی‌های مزرعه‌ای، آزمایش‌های چند ساله در شرایط اقلیمی مختلف و بررسی پایداری عملکرد و مقاومت به بیماری‌ها انجام می‌شود تا در نهایت رقمی با اطمینان بالا به کشاورزان معرفی شود.

وی گفت: این ارقام نه‌تنها برای شرایط اقلیمی استان ما مناسب هستند، بلکه در سایر استان‌هایی که شرایط مشابهی از نظر اقلیمی و همچنین کم‌آبی و شوری دارند نیز قابل کشت و بهره‌برداری خواهند بود.

رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه افزود: ویژگی متمایز این ارقام خصوصاً نسبت به ارقام محلی و ارقام قدیمی، تحمل بالاتر آنها نسبت به بیماری‌های رایج گندم و جو و همچنین عملکرد بیشتر در شرایط تنش است.

آرزمجو گفت: در آزمایش‌های مزرعه‌ای، این ارقام در شرایط محدودیت آبی یا خاک‌های شور، عملکردی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارقام اصلاح شده رایج نشان داده‌اند.

وی افزود: در زمینه صرفه‌جویی در مصرف آب، بسته به شرایط مزرعه و مدیریت آبیاری، این ارقام می‌توانند تا حدود ۱۵ درصد کاهش مصرف آب داشته باشند چرا که زودرس‌تر هستند.

رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه همچنین گفت: در مجموع، هدف از توسعه این ارقام، کمک به پایداری تولید غلات در شرایط تغییر اقلیم، حفظ بهره‌وری مزارع در شرایط کم‌آبی و کاهش آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر نوسانات محیطی است.

آرزمجو افزود: با معرفی و ترویج این ارقام، انتظار می‌رود الگوی کشت در مناطق خشک و شور کشور به‌سمت استفاده از ارقام سازگارتر و پایدارتر هدایت شود.

وی تاکید کرد:از آنجا که اکنون در فصل کاشت گندم و جو قرار داریم، رعایت دقیق تاریخ کاشت مطلوب منطقه از عوامل کلیدی موفقیت در تولید است و همچنین توصیه می‌شود کشاورزان از بذر گواهی‌شده و دارای برچسب رسمی استفاده کنند، زیرا بذر گواهی‌شده دارای خلوص ژنتیکی و قوه نامیه بالا و عاری از بذر سایر محصولات، علف‌های هرز و بیماری‌ها است و نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش عملکرد کشاورزان دارد.

رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه افزود: استفاده از کود‌های پایه فسفره و پتاسه در زمان کاشت نیز اهمیت بسیار بالایی دارد.